PSG, OGC Nice - Mercato : la Juventus finalise Paredes et lorgne Gouiri

Ce dimanche, Amine Gouiri est resté assis sur le banc durant tout le match contre l'OM (0-3), pourtant l'une de ses victimes favorites. Et pour cause : à quatre jours de la fin du mercato, l'OGC Nice n'avait aucune envie que l'attaquant se blesse. Courtisé entre autres par le Real Madrid, l'ancien Lyonnais a un nouvel admirateur, à en croire la presse italienne : la Juventus Turin. Auteur d'un début de saison timide (1 victoire, 2 nuls), la Vieille Dame veut retrouver les sommets après avoir laissé le Scudetto à l'Inter en 2021 et à l'AC Milan en 2022. Mais c'est pour l'instant mal parti, ce qui incite ses dirigeants à renforcer un secteur offensif trop dépendant de Dusan Vlahovic.

Mais il n'y a pas qu'en attaque que les Bianconeri veulent recruter. Cela fait des semaines qu'ils négocient avec le PSG pour l'arrivée de Leandro Paredes. D'après Sky Sports Italia, ils devraient parvenir à leurs fins dans les prochaines heures. L'Argentin, présent à Paris depuis janvier 2019, devrait bien rejoindre la capitale du Piémont avant jeudi prochain.