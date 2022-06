Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Si le PSG prend son temps pour le remplacement de Mauricio Pochettino et que le dossier ne devrait pas se régler durant le week-end, le club de la Capitale envisage de plus en plus sérieusement la venue de Christophe Galtier, la piste prioritaire de Luis Campos.

Du côté des Aiglons, on ne prévoit d'ailleurs pas de vivre un bras de fer excessif, comme ce fut le cas il y a un an avec le LOSC, pour laisser filer le Marseillais. En effet, les intérêts du PSG et de l'OGC Nice convergent en un point : démarrer leur préparation avec le coach en place. Le Gym ayant fixé sa reprise au 27 juin, le club azuréen aimerait donc boucler la venue de Lucien Favre (64 ans) dans les dix jours selon Foot Mercato.

D'après Le Parisien, l'indemnité pour libérer Christophe Galtier n'excèdera pas les 5 M€. La voie se dégage pour le PSG.

🚨Info: #Nice et #Paris veulent rapidement boucler le dossier Galtier 🇫🇷



• #Nice veut débuter sa préparation avec Favre🇨🇭qui aimerait être aux commandes dès la reprise (27 juin)



• #Paris veut aussi rapidement clôturer ce dossier pour débuter sa saisonhttps://t.co/yfqrdWFxSv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2022

Nice ne bloquera pas Galtier au PSG Si Christophe Galtier devrait, sauf surprise, devenir le nouvel entraîneur du PSG, il reste encore à s'entendre entre Nice et Paris pour le transfert. Cela ne devrait pas être trop compliqué vu les positions des deux clubs.

Alexandre Corboz

Rédacteur