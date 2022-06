PSG, OGC Nice – Mercato : Luis Campos aurait déjà trouvé deux renforts et appelé Galtier

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Déjà à l’œuvre du côté du PSG, Luis Campos a bien avancé en coulisses dans le recrutement estival du club de la Capitale. En effet, L'Equipe affirme que le technicien portugais, passé par l'AS Monaco et le LOSC, aurait déjà l'accord verbal d'au moins deux joueurs sur les cinq souhaités pour « franciser » l'effectif.

Si la priorité fixée est au dégraissage avec une dizaine de joueurs à sortir (Icardi, Kurzawa, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Paredes...), Luis Campos aimerait cependant avoir voix au chapitre sur l'ombrageux dossier de l'entraîneur. Un dossier pas encore tranché avec Mauricio Pochettino, encore sous contrat jusqu'en juin 2023 et en vacances à Londres.

En privé, l'ancien acolyte de Gérard Lopez aurait confirmé à Christophe Galtier qu'il faisait bien partie d'une de ses listes, sans préciser sa place. Une information pourtant démentie au quotidien sportif par l'entourage du coach de l'OGC Nice.

Ce qui semble acté en revanche, c'est que le sort de Mauricio Pochettino est scellé. Selon Fabrizio Romano, l'Argentin sera bien débarqué dans les prochains jours même s'il reste encore au moins une réunion pour entériner cette décision. Une réunion qui aurait lieu quand Nasser Al-Khelaïfi reviendra à Paris...

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision - it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSG



Leonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL