PSG, OL, LOSC – Mercato : on connait l'enveloppe de Luis Campos et ses trois pistes chaudes !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Ce jeudi matin, dans son numéro spécial Transferts, L'Equipe livre ses informations sur le Mercato d'été du PSG à la sauce Luis Campos. Selon le quotidien sportif, le nouveau conseiller sportif de QSI dispose d'une enveloppe de recrutement d'environ 80 M€, enveloppe à laquelle il faut retrancher la signature définitive de Nuno Mendes (35 M€ en provenance du Sporting Portugal) mais qui pourrait augmenter au gré des ventes réalisées par... Antero Henrique.

Gusto, Skriniar et Botman, ses priorités ?

Pris dans un bilan comptable déficitaire, avec le licenciement de Mauricio Pochettino et de son staff qui pourrait lui coûter 20 M€, le PSG n'entend pas faire de folie sur des noms. On apprend dans cet article que Luis Campos aurait en tête de recruter le Lyonnais Malo Gusto (19 ans), en doublure d'Achraf Hakimi, de s'offrir un défenseur solide (Milan Skriniar de l'Inter Milan ou Sven Botman du LOSC).

Concernant le milieu, l'ancien dirigeant de Porto, de Monaco et du LOSC cherche un profil à la Fabinho (Liverpool) et en attaque, L'Equipe confirme l'intérêt pour l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca (23 ans), piste évoquée hier par le Parisien, mais ce n'est pas une priorité pour Campos qui multiplie les prises de contact et brouille les pistes.

Alexandre Corboz

Rédacteur