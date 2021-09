PSG, OL - Mercato : Daniel Riolo prend déjà parti entre Ramos et Boateng

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Daniel Riolo a fait son choix entre Ramos et Boateng. Le consultant sportif de RMC Sport, a commenté l’arrivée du défenseur central allemand à l’OL et regrette que l’engouement soit moindre par rapport à celui de Ramos au PSG.

Alors que certains émettent des doutes sur la condition de Boateng au vu de sa venue à l’OL, Daniel Riolo n’a pas hésité à rappeler que selon lui Boateng était bien plus opérationnel que Ramos et qu’il était toujours au niveau. « Je ne comprends pas qu’on puisse dire que Sergio Ramos c’est une énorme affaire pour le PSG et que Boateng est cramé pour l’OL. Alors que l’autre (Sergio Ramos, ndlr) il sort réellement de blessure, on ne sait pas quand est-ce qu’il va jouer, et il n’a pas joué de l’année dernière. Que l’on me dise que Ramos était meilleur dans sa carrière que Boateng, si on veut, et encore je suis sur que l’association des deux aurait donné une super charnière. Mais que certains se mettent le slip sur la tête pour Ramos et font la fine bouche pour Boateng, incompréhensible. »

Le consultant est clair, c’est un joli coup et pari qu’a tenté l’OL. Reste désormais à voir la réalité du terrain.

🗣💬 "Je ne comprends pas qu'on puisse dire que Ramos est une énorme affaire pour le PSG et que Boateng il est cramé pour l'OL"



💥 @DanielRiolo rappelle que Ramos "sort vraiment de blessure" et ne fait pas la fine bouche pour Boateng pic.twitter.com/YK1cMNRWGV — After Foot RMC (@AfterRMC) August 31, 2021