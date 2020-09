PSG, OL - Mercato : Leonardo se pose deux questions sur Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

La nouvelle date de lundi : Memphis Depay intéresserait le PSG? C’est France Football qui a sorti l’information en avançant qu’il ne s’agissait que d’une prise d’informations. Nabil Djellit a donné plus de précisions sur le sujet lors de son dernier passage sur la chaîne L’Équipe.

« Le PSG songe à Memphis Depay, comme d’autres gros clubs européens. Aujourd’hui, un tel joueur, à un an de la fin de son contrat, cela n’intéresse pas que le FC Barcelone. Paris se pose un certain nombre de questions sur la personnalité du joueur et sa capacité à s’adapter. Mais concrètement, Depay est un joueur qui peut vous apporter à tous les postes offensifs », a glissé le journaliste de FF.

« Je ne vois pas pourquoi le PSG n’y penserait pas non plus »

Djellit estime que Depay a tout à fait le potentiel et l’envergure pour intéresser le PSG, habitué à recruter des vrais top joueurs, surtout en attaque. « C’est un joueur qui du talent et beaucoup de caractère. Si de gros clubs européens veulent le recruter, je ne vois pas pourquoi le PSG n’y penserait pas non plus », a-t-il conclu.