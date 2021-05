PSG, OL, OM - Mercato : la dernière pépite argentine plaît aux cadors de L1

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Vers une grande bataille entre plusieurs clubs de l'élite pour une pépite argentine ? Jeune joueur des Newell's Old Boys, Juan Sebastian Sforza suscite les convoitises de nombreuses écuries européennes, et ce à seulement 19 ans. Récemment, le FC Séville, le Milan AC et l'AS Roma se seraient intéressés au profil du milieu de terrain. Mais c'est en France que le gaucher serait particulièrement suivi.

Selon les informations de Foot Mercato, de grands clubs français ne resteraient pas insensible face au talent de Juan Sebastian Sforza. "D'importants clubs de Ligue 1 sont également sur le coup, surveillant attentivement la situation ces dernières semaines, d'autant que Newell's traverse, comme beaucoup d'autres formations, une zone de turbulences sur le plan économique et que l'intéressé possède un passeport communautaire (italien)", indique ainsi le média.