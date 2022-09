PSG, OM – Mercato : en plus de Bakambu, l’Olympiakos pourrait récupérer un indésirable parisien

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L’Olympiakos enflamme la fin de son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Marcelo, libre après son départ du Real Madrid, il y a plusieurs jours, les Grecs semblent proches de récupérer Cédric Bakambu, mis de côté à l’OM, comme annoncé par La Provence. Mais en plus du Congolais, l’Olympiakos aurait les yeux tournés vers un indésirable de dernier moment du PSG. En effet, selon le journaliste grec Nikos Kotsis, le club du Pirée aurait vu Paris lui proposer Keylor Navas, qui ne souhaiterait pas rester numéro deux cette saison. À voir si une telle opération pourra se réaliser, alors qu'un prêt serait privilégié. Pour rappel, le mercato est encore ouvert en Grèce mais se termine ce jeudi 15 septembre. 🚨 Le PSG a proposé Keylor Navas à Olympiakos selon @Nikos_Kotsis ! 🇨🇷🧤



Le mercato est encore ouvert en Grèce ce jeudi. 🇬🇷⏳ — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 15, 2022

Pour résumer Alors que l’Olympiakos serait en bonne voie pour s’offrir Cédric Bakambu en provenance de l’OM, le club grec aurait vu le PSG lui proposer de récupérer Keylor Navas, qui ne souhaiterait pas rester numéro deux cette saison à Paris.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life