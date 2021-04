PSG, OM - Mercato : Leonardo avance avec cet attaquant, Sampaoli peut trembler

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Moise Kean s’est bien acclimaté au PSG. Transféré de la Juventus Turin à Everton en août 2019, l’attaquant italien réussit bien mieux en France qu’en Angleterre. Du coup, le club de la capitale cherche à convertir son prêt en transfert définitif. Selon Fabrizio Romano, les Toffees ne seraient plus fermés à cette éventualité en vue d’un mercato qui pourrait s’annoncer atone en raison de la crise sanitaire.

« Everton est prêt à vendre Kean cet été, les négociations vont commencer autour de 50 millions d’euros, assure le spécialiste des transferts sur Twitter. Le PSG travaille sur ce dossier en négociant son prix. Les clubs italiens se joindront à la bagarre si le PSG ne trouve pas un accord. »

Par ricochet, une arrivée de Kean au PSG rapprocherait Arkadiusz Milik (OM) de la Juventus Turin, puisque la Vieille Dame hésite encore entre les deux attaquants pour accompagner Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Ces deux dossiers semblent donc intimement liés.

Everton are keen to sell Moise Kean in the summer - the negotiations will start around €50m. PSG are working to sign him on a permanent deal but negotiating on the price - Italian clubs would join the race only if PSG won’t find an agreement. 🔵 #EFC #PSG