PSG, OM – Mercato : une tendance se dégage pour Marcus Thuram

Mais où va signer Marcus Thuram ? En fin de contrat dans 6 mois avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant international français est ciblé par de nombreux clubs européens qui aimeraient profiter de sa situation contractuelle. Pister par le OM et le PSG, l'ancien de Guingamp n'aurait pas l'intention de retourner jouer dans le championnat français pour l'instant. Né en Italie à Parme, là où son père Lillian jouait à l'époque, le joueur de 25 ans se verrait bien prendre la direction de la Serie A. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram n'aurait pas encore choisi sa prochaine destination, il prend son temps. Le quotidien sportif italien explique que l’offre de l’Inter de Milan est déjà prête. Une réunion au sommet avec les agents du Français est prévue en janvier, affaire à suivre… TIKUS 😄 @MarcusThuram pic.twitter.com/2XXbVAI4gx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 28, 2022

Thomas Salis

Rédacteur