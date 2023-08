PSG, OM, RC Lens, RC Strasbourg - Mercato : Wahi a choisi son futur club !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Elye Wahi ne devrait pas rester à Montpellier cette saison. L'attaquant des Bleuets est très sollicité. Son nom est évoqué au PSG, à l'OM, à Lens et à Strasbourg, via Chelsea. Les Blues sont d'ailleurs passés à l'attaque, mais la destination n'emballerait pas le joueur. En Angleterre, Tottenham et West Ham le pistent également.

Il veut aller à West Ham

Et d'après Foot Mercato, Wahi a fait son choix : il veut aller à West Ham. "Le club londonien est devenu l’objectif prioritaire de l’attaquant tricolore qui veut rejoindre les Hammers. Reste désormais à West Ham à formuler une offre officielle pour l’homme aux 19 buts en Ligue 1 l’an passé", indique le média. Pour l'heure, la seule offre tombée sur les bureaux du MHSC serait celle de Chelsea, à hauteur de 27 M€.

Podcast Men's Up Life