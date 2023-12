PSG : Paris victime de la tuile de trop, Campos va changer ses plans au Mercato !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Sorti sur blessure au début du match face au Havre, touché à l’épaule (luxation), Fabian Ruiz (PSG) passe actuellement des examens en Normandie selon RMC Sport. Il n’est toutefois pas certain qu’on revoit l’Espagnol sous le maillot parisien d’ici à la fin d’année civile et il s’agit d’une vraie tuile pour le PSG.

Un milieu expérimenté recruté en janvier

Selon Fabrice Hawkins, ce nouveau pépin pourrait bien conforter Paris dans ces choix à venir au Mercato d’hiver avec la signature d’un milieu expérimenté en plus afin de renforcer un secteur fortement démuni et qui avait déjà souffert de la blessure avec l’équipe de France de Warren Zaïre-Emery.

Depuis le début de saison et le départ au Qatar de Marco Verratti, ce secteur du jeu est régulièrement montré du doigt comme étant celui qui manque le plus de profondeur (avec le poste de latéral gauche !). Aujourd’hui, Luis Enrique ne peut plus compter que sur Manuel Ugarte, Danilo (qui joue régulièrement en défense centrale), Vitinha, Carlos Soler et Lee Kang-In.

Touché à l’épaule contre Le Havre Fabian Ruiz ne souffre pas de fracture.

🔹Il est actuellement à l’hôpital pour passer des examens.

➡️Durée d’indispo inconnue pour le moment

🔹En fonction de l’évolution de sa blessure le PSG pourrait recruter un milieu expérimenté dès cet hiver. pic.twitter.com/4nPWdPWjDx — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 3, 2023

