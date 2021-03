PSG : pas franc, opportuniste… Rothen cartonne Mbappé

Toujours très cash dans ses analyses, Jérôme Rothen ne rigole pas quand il s'agit d'analyser la situation de son club de cœur, le Paris Saint-Germain. Interviewé par Le Parisien sur le choc de ce soir contre le FC Barcelone, le gaucher a également évoqué la prolongation de Kylian Mbappé, qui traîne en longueur. Selon lui, les atermoiements du champion du monde cachent quelque chose et il réclame un peu plus de franchise de sa part…

"Tu sens que ce n'est pas franc"

"C'est compliqué de parler de sa prolongation parce que, déjà, on n'est pas dans sa tête. Il a des objectifs personnels, des envies. Est-ce que toutes les cases sont cochées en restant au PSG ? Je n'en suis pas sûr, sinon il aurait déjà prolongé, c'est certain. Il estimait je pense que son avenir était ailleurs. Après, ce n'est pas une critique, il a le droit de penser comme ça."

"J'ai trop l'impression que, par moments, il cache certaines vérités. Il enrobe le truc et tu sens que ce n'est pas franc. Et ça, j'aime un peu moins. Parce que ça veut dire que là tu es dans l'opportunisme. Ça veut dire que ton objectif était d'aller au Real Madrid mais que, vu le contexte, la santé financière du Real ne te le permet plus. Ça manque de franchise par moments. Si j'ai un message à lui faire passer c'est : "Kylian, sois plus clair". Après le club avancera, avec ou sans lui."