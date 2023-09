PSG : Pierre Ménès défend Neymar et envoie un missile à Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Partis du PSG, respectivement pour Al-Hilal (Arabie Saoudite) et l’Inter Miami (MLS américaine), Neymar Jr et Lionel Messi ont depuis pris la parole pour évoquer leur passage décevant en Ligue 1. Deux sorties qui ont déplu à bon nombre de supporters du PSG.

Invité à commenter les propos du Brésilien et de l’Argentin sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’en veut vraiment pas à Neymar pour ses mots valorisants la Saudi Pro League : « Neymar est dans le discours conventionnel de tous ceux qui arrivent dans un nouveau championnat et essaient de te le vendre comme le meilleur, le plus compétitif du monde… Ronaldo n’a rien dit de différent. Je note que Neymar a aussi dit qu’il n’avait jamais autant souffert qu’en Ligue 1. Donc il faut arrêter de chercher tout le temps des provocations et des poux à ce garçon… »

« Je suis beaucoup plus choqué par les déclarations de Messi que par celles de Neymar »

En revanche, l’ancien consultant du CFC est beaucoup plus vindicatif à l’égard de Lionel Messi dont il juge les propos inélégants : « Je suis beaucoup plus choqué par les déclarations de Messi que par celles de Neymar. Messi qui dit qu’il n’était pas heureux pendant deux ans alors qu’il a pris 80 patates en préparant joyeusement sa Coupe du Monde et en se foutant du club derrière… Je trouve ça gonflé de sa part. Encore une fois, l’interview de Neymar a été coupé et remonté pour faire en sorte que ce soit une attaque contre le PSG. »

Face à Pierrot (2/3) : "Messi a préparé sa Coupe du Monde en se foutant du PSG et il se plaint ?"



Zaïre-Emery, Monaco dauphin (?), les rapports de force clubs vs joueurs, Henry sélectionneur, et Medvedev-Alcaraz.https://t.co/MgQdaagA7T via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 10, 2023

