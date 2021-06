PSG : Pochettino « veut partir », gros coup de bluff autour de son avenir ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Les supporters du PSG ont eu un gros coup de chaud hier soir. Libération a en effet annoncé que Mauricio Pochettino avait demandé à sa direction de le libérer de ses deux années de contrat. « Il veut partir », a confirmé Sébastien Denis de Foot Mercato. La rumeur a enflammé la Twittosphère au point que plusieurs médias se sont rapprochés du club de la capitale pour en savoir plus.

Le message du PSG quant à l’avenir de Pochettino est limpide : il ne veut pas partir. « Paris ne bouge toujours pas son discours sur le dossier Pochettino : il n’a pas demandé à partir, a deux ans de contrat et personne n’envisage son départ », a-t-on ainsi fait savoir à RMC Sport.

Pochettino est actuellement à Londres

« Actuellement en vacances à Londres, où réside son épouse, Pochettino a sans doute répondu aux sollicitations et écouté les propositions venant d’Espagne et d’Angleterre, ajoute Le Parisien. Mais au moment où Carlo Ancelotti vient d’être nommé au Real Madrid et où les noms d’Antonio Conte et Erik Ten Hag reviennent avec insistance sur les rives de la Tamise, son avenir semble réellement s’écrire du côté du PSG où le challenge est passionnant. »

Un doute subsiste néanmoins autour du silence du coach du PSG : pourquoi ne le brise-t-il pas pour affirmer ses intentions et travailler dans le calme ? « Sur le fait du silence radio de Pochettino, le fait qu'il ne s'exprime pas sur le dossier de son avenir, on nous explique qu'il ne veut pas commenter des fausses rumeurs », a fait savoir le club à France Bleu.

« Le silence de Pochettino et de son staff est très surprenant »

Le journaliste Bruno Salomon estime qu’il s’agit d’une erreur : « Je pense que si cela est vrai, il fait une monumentale erreur de com. » Loïc Tanzi lui emboîte le pas : « Le silence de Pochettino et de son staff est très surprenant... c’est d’ailleurs pour ça que ça part dans tous les sens. Il doit parler pour moi. » Sauf que le coach du PSG ne semble pas vraiment parti pour et préfère se concentrer sur le mercato estival.