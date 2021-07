PSG : Ramos se gausse, le Mercato de Leonardo tourne au vinaigre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Florentinogate passionne l’Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, plus un seul jour ne passe sans que la presse ne diffuse un nouvel extrait des enregistrements douteux de Florentino Pérez sur les secrets du Real Madrid. Selon El Confidencial, Sergio Ramos (35 ans) ne serait pas mécontent de voir son ex-président être sous le feu des critiques.

Le nouveau stoppeur du PSG peut ainsi penser que la version au sujet de sa non prolongation au Real Madrid devient de plus en plus crédible vu à quel point la pingrerie de Pérez éclate au grand jour. Pendant ce temps, Leonardo enchaîne les désillusions au mercato. Alors que le départ d’Alphonse Areola à West Ham serait encore loin d’être acté, Le Parisien indique que Joaquin Correa est lui aussi à des années-lumière de poser ses valises au PSG.

La cause ? Le fait que l’Atlético Madrid fasse poireauter Pablo Sarabia à cause d’Antoine Griezmann. Or, l’ailier espagnol doit servir de monnaie d’échange pour l’Argentin de la Lazio Rome... Seule bonne nouvelle pour Leonardo au PSG : Daniel Labila (18 ans) a quitté Paris pour s'envoler vers la Belgique et signer en faveur du Standard Liège.

