PSG, RC Lens - Mercato : ça bouge pour Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo brille avec le RC Lens cette saison. Barré par la concurrence au PSG, le jeune buteur français connaît sa deuxième saison chez les Sang et Or. Prêté sans option d’achat par le club de la capitale, il va retrouver au PSG à l’issue de la saison. Son avenir reste toutefois incertain mais les choses pourraient vite se décanter.

Selon Foot Mercato, une réunion entre les représentants du joueur et les dirigeants parisiens va avoir lieu dans les prochaines semaines. Du côté du joueur, une prolongation au sein du club de la capitale est une possibilité, même si de nombreux clubs européens le convoitent.

En effet, Arnaud Kalimuendo séduit par ses performances et deux clubs de Premier League le suivent de très près : Newcastle et Leicester. Kalimuendo pourrait aussi être amené à quitter le PSG pour exploiter son potentiel ailleurs comme d’autres titis avant lui.

