PSG, RC Lens - Mercato : Ekitike a tranché pour son avenir !

Où va rebondir Hugo Ekitike ? Le jeune attaquant du PSG n'a pas fait son trou dans la capitale la saison passée et un départ devrait se préciser puisque la fin du Mercato approche désormais à grands pas. Le RC Lens, Everton, l'AC Milan et Francfort cible notamment l'ancien rémois. Et ce dernier aurait sa préférence.

Il souhaiterait venir chez les Sang et Or

Selon L'Equipe, l'intérêt de Lens est toujours d'actualité et Ekitike est intéressé par le projet du RCL. Il aurait refusé d’être cédé par le PSG à Francfort dans le caddre d'un transfert de Randal Kolo Muani, et souhaiterait soit rester au PSG soit rejoindre le RC Lens.

