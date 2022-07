PSG, RC Lens - Mercato : Kalimuendo sait ce qu'il veut pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Prêté au RC Lens par le Paris Saint-Germain lors des deux dernières saisons, Arnaud Kalimuendo est retourné au PSG cet été. Mais alors que les dirigeants lensois espéraient recruter définitivement l'attaquant français cet été, ce dernier ne reviendra pas dans le nord de la France en raison du prix réclamé par le club de la capitale.

Kalimuendo veut s'imposer au PSG

Selon les informations de Canal Supporters, Arnaud Kalimuendo, qui a inscrit deux buts lors des trois premiers matchs de préparation du champion de France, aurait pour priorité de rester au PSG où il souhaiterait pouvoir grappiller un temps de jeu conséquent. Rappelons que Leeds, Newcastle, l’Atalanta Bergame ou encore l'Ajax Amsterdam se seraient renseignés auprès du PSG pour Arnaud Kalimuendo.

Fabien Chorlet

Rédacteur