PSG, RC Lens - Mercato : un autre club anglais a fait une offre pour Kalimuendo

Ça s'agite sérieusement autour d'Arnaud Kalimuendo. Rentré au PSG après deux années de prêt au RC Lens, l'attaquant de 20 ans s'est vu signifier qu'il ne resterait pas dans la capitale. Immédiatement, plusieurs clubs ont fait acte de candidature pour le recruter, dont les Sang et Or, mais aussi le Stade Rennais et le LOSC. Mais, comme souvent, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. En l'occurrence Nottingham Forest. Mais Kalimuendo a repoussé l'offre des Reds car il ne souhaite pas aller jouer chez le promu en Premier League.

Ce jeudi, Foot Mercato annonce une deuxième offre anglaise, qui arrive cette fois de Leeds United. Les Peacocks, sauvés de justesse la saison dernière après avoir limogé Marcelo Bielsa en février, veulent réaliser un gros recrutement afin de vivre un exercice 2022-23 plus calme. Ils auraient formulé une offre de 20 M€. Le PSG en attendrait 22 pour libérer son joueur mais, surtout, il souhaiterait que de nombreuses clauses soient insérées, comme par exemple un pourcentage sur une revente. Selon Miguel Delaney, journaliste du média anglais The Independant, les négociations ne s'annoncent "pas simple". Ce qui laisse un dernier espoir au RC Lens de récupérer un attaquant qui lui plaît énormément !

🚨Info: Comme évoqué en Angleterre, #Leeds a bien formulé une offre officielle au #PSG pour Arnaud Kalimuendo 🇫🇷.



• Paris réclame 22M€ pour céder son attaquant. pic.twitter.com/U7oDmOrFGE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 16, 2022

Pour résumer Après Nottingham Forest, c'est au tour de Leeds United de formuler une offre pour Arnaud Kalimuendo. Le PSG attend plus et veut insérer plusieurs clauses. Le RC Lens espère pour sa part que le deal ne se fera pas car il ne désespère pas de récupérer l'attaquant.

Raphaël Nouet

Rédacteur