PSG, RC Lens, Stade Rennais - Mercato : un club de L1 a pris la pole pour Kalimuendo

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après s'être dit qu'un transfert définitif à Lens ne serait pas si mal, après avoir cru qu'il allait rester au PSG puisque Christophe Galtier appréciait son profil, après avoir lu que Leeds United faisait le forcing pour l'avoir, Arnaud Kalimuendo va enfin être fixé sur son sort. Et contre attente, il va rester en Ligue 1 mais ne retournera pas en Artois. L'Equipe et RMC annoncent que c'est le Stade Rennais qui va s'attacher ses services. Les Rouge et Noir vont signer un chèque de 25 M€, bonus compris, au PSG, qui espérait cette somme. Il devrait même y avoir une clause de pourcentage à la revente incluse dans le deal. A 20 ans, celui qui a inscrit 19 buts en 60 matches de Ligue 1 avec le Racing va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, loin de son club formateur. Rennes est en train de finaliser l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo. Une première grosse vente parisienne cet été puisque l'attaquant de 20 ans devrait partir pour 25M€, bonus compris, et un % à la revente #Mercato https://t.co/wcbtjhsHWH — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 10, 2022

Pour résumer En contacts avancés avec Leeds United pour Arnaud Kalimuendo, le PSG devrait finalement vendre son jeune attaquant au Stade Rennais ! Les Bretons ont accepté de signer un chèque de 25 M€, bonus compris, tout en incluant un pourcentage sur une future revente.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life