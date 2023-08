PSG, RC Strasbourg - Mercato : un concurrent anglais débarque pour Wahi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Où jouera Elye Wahi la saison prochaine ? Certainement pas à Montpellier qui espère toujours récupérer un joli chèque d'ici la fin du mercato. Plusieurs clubs européens s'agitent autour du jeune attaquant français, très courtisé en Angleterre et en Allemagne. Francfort et Chelsea ont déjà proposé respectivement 33 et 30 millions d'euros, repoussés par le MHSC, alors que les Blues auraient récemment discuté avec le joueur. La situation se retrouve au point mort et un autre club de Premier League tente d'en profiter.

West Ham entre dans la danse

D'après les informations de l'Equipe, West Ham s'est positionné et devrait rapidement formuler une première offre aux Héraultais. En attendant une avancée majeure dans ce dossier et une éventuelle offensive du PSG, Wahi reste à la disposition de Michel Der Zakarian. L'international espoir tricolore pourrait donc jouer face au Havre, ce dimanche (15h) à la Mosson pour la reprise de la Ligue 1.

Un nouveau club dans la course à Elye Wahi. Le #PSG continue de surveiller la situation mais pas encore d’offre envoyée. https://t.co/fKnQd0xajs — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 12, 2023

