PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Guardiola se réveille, City va mettre le paquet pour Haaland !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le futur d’Erling Haaland fait encore parler aujourd’hui. Hier soir, c’est le père de l’attaquant du Borussia Dortmund qui s’y est collé. « Ce serait un rêve pour Erling d’évoluer au côté de Kylian Mbappé, a-t-il expliqué dans des propos relayés par l’émission El Chiringuito. C’est une référence pour lui. »

Le sujet d’un futur commun avec le buteur du PSG au Real Madrid est donc pleinement relancé. « Comme dans toutes les opérations, c’est le joueur qui décidera. Ce sera donc Erling Haaland qui choisira où il souhaitera jouer », a ajouté le super agent Pedro Bravo. Ces déclarations ont fait sortir de l’ornière Manchester City.

Selon le quotidien madrilène As, Josep Guardiola s’est ainsi réveillé et aurait demandé à ses dirigeants de faire un effort pour recruter Haaland cet été. Aucun détail financier n’a été divulgué mais la puissance financière de Citizens délestés de joueurs offensifs comme Sergio Agüero et Ferran Torres pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Pep Guardiola secoue Manchester City dans le dossier Haaland https://t.co/14cgTyxjYB — Foot Mercato (@footmercato) January 14, 2022