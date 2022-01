PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Cristiano Ronaldo fait basculer l’avenir d’Haaland !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Erling Haaland (21 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait en 2022. Cible du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund préoccupe son club actuel.

« Haaland ne partira pas en janvier. Pas question. Qui accepte de vendre le meilleur attaquant européen pendant le marché d'hiver alors qu'ils n'y sont pas obligés ? L'année prochaine ? Bien sûr, ce sera difficile de le retenir. Cependant on veut et on va essayer », a affirmé hier le PDG du BvB Hans-Joachim Watzke dans Der Spiegel.

Dans son édition du jour, Bild sort une autre bombe reprise en choeur par les médias espagnols ce matin. Celle-ci est en lien avec CR7. « Le grand désir d’Haaland est d’évoluer au Real Madrid, assure le quotidien allemand de référence. Comme Cristiano Ronaldo, il serait ravi de débuter une ère là-bas. » Avec ou sans Kylian Mbappé ?

🚨 ¡BOMBAZO DESDE ALEMANIA!



💥 "El gran deseo de HAALAND es jugar en el REAL MADRID".



⚪️ "Como Cristiano Ronaldo, está emocionado de formar una era allí".



Lo dice BILD 🇩🇪🗞️ pic.twitter.com/ImsDqchDGv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 7, 2022