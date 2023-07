PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé priorité de Luis Enrique en cas de départ de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid, le feuilleton de l'été dernier rebondit puisque l'attaquant refuse de prolonger son, contrat et que le club de la capitale n'a aucune envie de le voir partir libre en fin de saison.

Doha et Luis Enrique l'apprécient

Le PSG envisage donc de remplacer sa star et selon Foot Mercato, la priorité de Doha se nomme Ousmane Dembélé. « Selon nos informations, si Mbappé venait à être transféré, Doha se rabattrait sur Ousmane Dembélé, indique en effet le média. Un joueur qui a toujours été dans le viseur de l’état-major parisien. Un départ de Mbappé les pousserait à accélérer, d’autant qu’il dispose d’une clause de 50 M€ pour un départ d’ici le 31 juillet. Il faut savoir que Luis Enrique aime beaucoup ce type de joueurs et qu’il considère Ousmane Dembelé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Ce qui pourrait faciliter les choses. Le PSG est d’ailleurs prêt à payer cette clause et à proposer un salaire conséquent. » A suivre...





Podcast Men's Up Life