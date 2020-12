PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : l'Espagne s'enflamme, Neymar aurait pris une décision pour son avenir !

Pendant de longues années, Neymar et le FC Barcelone ont rêve de retrouvailles. Mais, cette fois-ci, le Brésilien va définitivement tourner le dos aux supporters blaugrana. Arrivé à l'été 2017 au PSG, pour un montant record de 222M€, le numéro 10 du club de la capitale s'apprête à prolonger l'aventure en France et en Ligue 1.

Lié jusqu'en 2022 avec les Rouge et Bleu, Neymar va étendre son bail avec le PSG selon des informations d'El Confidentiel. Le média espagnol ne précise pas la durée de ce nouveau contrat ni si celui-ci est accompagné, ou non, d’une revalorisation du salaire. Si l'information se confirme, Leonardo réaliserait un gros coup en attendant Kylian Mbappé. Pour l'heure, le Français semble plus hésitant à prolonger son aventure parisienne. En cas d'un départ, aucun doute que le directeur sportif brésilien essaierait de réaliser le rêve de Neymar et le sien : arracher la signature de Lionel Messi. Affaire à suivre.