PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : l'Espagne salue le Madridiste Mbappé et dit adios à Messi

Après sa performance XXL hier soir sur la pelouse du Camp Nou, Kylian Mbappé a évidemment été interrogé sur son avenir. Le journaliste de RMC qui l'interviewait espérait évidemment que l'attaquant, auteur d'un triplé, allait clamer son amour du PSG et ainsi valider une hypothétique prolongation. Raté… "Ce serait "con" de jouer son avenir sur un match et prolonger ou non à cause de ça. C'et une réflexion sur le long terme. Je suis heureux ici et avec ce genre de match, je suis encore plus heureux."

"Super-héros du peuple madridiste"

Il en faudra donc beaucoup plus pour que le champion du monde accepte de prolonger l'aventure avec le club de la capitale. Entendez par là une victoire en Champions League, ni plus ni moins. En attendant, il a été couronné hier soir comme nouveau héros des supporters… du Real Madrid. Ces derniers connaissent son attachement à la Maison Blanche et ils ont adoré le voir tourmenter leur pire ennemi. Les journalistes de Marca présents au Camp Nou ont parlé du natif de Bondy comme d'un "super-héros du peuple madridiste", même si l'un d'entre eux estimait qu'une défaite parisienne aurait eu plus de chances de le pousser vers la capitale espagnole…

Plus globalement, la presse espagnole dans son ensemble salue également ce matin la performance hors-norme de l'attaquant français. Quand le quotidien AS parle de l'ouragan Mbappé, le quotidien Sport évoque en un jeu de mots très clair la manière dont la star française a remporté son match de cador face à Lionel Messi.

Autre superstar de la soirée, Lionel Messi a certes ouvert le score sur pénalty mais il a été très effacé le reste du match, bien pris par la défense parisienne. Des médias se sont demandés s'il s'agissait de son dernier match au Camp Nou en Champions League. Ce qui est certain, c'est que l'Argentin a vu le gouffre qui séparait le Barça actuel d'un finaliste de C1. Au niveau sportif, avantage Paris pour l'attirer. Au niveau financier aussi. Ça commence à faire beaucoup d'arguments pour…