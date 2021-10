PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Raiola fait une annonce forte sur Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Malheureusement pour lui, Paul Pogba (28 ans) gardera un souvenir impérissable du choc contre Liverpool. Dimanche, le milieu de terrain des Reds Devils a été expulsé quelques minutes seulement après son entrée en jeu avant d’assister à la débâcle des siens à Old Trafford (0-5).

Ce coup de sang intervient quelques jours après son coup de pression, a priori pas entendu. Pour remettre un autre coup de pression, au sujet de son avenir cette fois-ci, Mino Raiola ne s’est pas fait prier. Le super agent s’est exprimé en ouvrant la porte à tous les courtisans de son poulain.

« Il faudrait interroger Manchester United sur la prolongation du contrat de Paul. En ce moment tout est calme. Il n'y a pas de mise à jour », a-t-il déclaré dans The Times. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, pour ne citer qu’eux, seront ravis de l’entendre.

