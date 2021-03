PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : rebondissement de taille pour Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé et Erling Haaland ont tous les deux déçu dans les éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Voir leurs noms reliés aux rumeurs du mercato les plus affolantes du moment n’a peut-être pas aidé à leur éclosion en sélection française et norvégienne.

Cette semaine, on a ainsi appris dans une émission espagnole à succès que le Real Madrid avait déjà l’accord de l’attaquant du PSG pour cet été et qu'il préparait en outre une offre de 150 M€ pour le buteur du Borussia Dortmund. Les choses pourraient néanmoins prendre une nouvelle tournure d’ici à la prochaine fenêtre des transferts.

Mbappé proche de prolonger au PSG que de signer au Real ?

Dans son édition du jour, SPORT assure que Joan Laporta travaille en sous-marin sur l’arrivée d’Haaland au FC Barcelone. Sa bonne connexion avec Mino Raiola pourrait faire pencher la balance en faveur du club catalan et le détourner ainsi du Real Madrid, où les relations avec le super agent sont plus ambiguës. En parallèle, le PSG n’aurait pas dit son dernier mot avec Mbappé.

« Les informations qui arrivent à Florentino Pérez, de sources proches de Mbappé, assurent que le crack français est aujourd’hui plus proche de prolonger au PSG que d’abandonner le club parisien », affirme le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Une chose est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler des dossiers Haaland et Mbappé avant le début du mercato en juin.