PSG, Real Madrid - Mercato : l’avenir de Mbappé scellé lundi ?

Le choix de Mbappé connu ce lundi ? Alors que le PSG réalise un mercato stratosphérique avec l’arrivée de stars planétaires en plus de Lionel Messi, Kylian Mbappé est critiqué pour sa communication et le fait qu’il reste évasif sur son avenir au Paris Saint-Germain.

Nasser Al Khelaïfi lui même n’a pas manqué lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi d’adresser un message à Mbappé. « Il a dit en public qu’il voulait une équipe compétitive. On ne peut pas faire plus. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester ».

Selon la Gazzetta Dello Sport, le président du Paris Saint-Germain devrait être informé de la décision de Kylian Mbappé de rester ou non ce lundi. Pour rappel, le Real Madrid ferait les yeux doux au numéro 7 parisien à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Le feuilleton n’est donc encore pas terminé.

Mal di pancia #Mbappè, lunedì il verdetto. E rispunta il Real Madrid #calciomercato https://t.co/TOGYgtJ9N2 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 12, 2021