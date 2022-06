PSG, Real Madrid : Mbappé désamorce la brouille avec Benzema

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Malgré le fait que Kylian Mbappé ait décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain plutôt que de rejoindre le Real Madrid, la relation entre la star parisienne et Karim Benzema n'a pas été entachée.

Podcast Men's Up Life

La réponse de Mbappé à la sois-disant brouille avec Benzema

Actuellement présents avec les Bleus, les deux hommes sont souvent très proches et ne sont pas brouillés comme l'avait laissé penser l'émission espagnole, El Chiringuito TV, qui avait remarquer la semaine dernière qu'ils ne s'étaient pas mis à côté dans le bus. En effet, à la veille du match face à la Croatie, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a partagé une photo sur son compte Instagram en compagnie de l'attaquant du Real Madrid avec le drapeau de l'équipe de France en légende.

Pour résumer A la veille du match face à la Croatie, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a partagé une photo sur son compte Instagram en compagnie de Karim Benzema, désamorçant la sois-disant brouille avec l'attaquant du Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur