PSG, Real Madrid : Mbappé négocie déjà avec Modric !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La Croatie a vaincu la France hier (1-0) et privé du même coup les Bleus d’une place dans le dernier carré de la Ligue des Nations, dont elle est pourtant tenante du titre. Cette rencontre, remake de la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, a également pu servir de retrouvailles entre Kylian Mbappé et Luka Modric.

Les deux hommes se sont affrontés en Ligue des champions cette saison et le Croate du Real Madrid avait dit tout le bien qu’il pensait du crack du PSG... avant sa prolongation à Paris. Les deux hommes se revoyaient hier pour la première fois et ont échangé quelques mots en fin de match. Une séquence qui a interpellé en Espagne.

« Les Madridistes ne veulent plus voir Mbappé et Modric vient lui demander son maillot, je ne comprends pas », s’est égosillé Josep Pedrerol hier soir dans El Chiringuito. Si Guti, présent en plateau, n’a pas été plus choqué que ça, Tomas Roncero a expliqué que Modric avait négocié le maillot de Mbappé pour l’offrir au fils de son coéquipier Domagoj Vida.

🚨 "MODRIC le PIDE la CAMISETA a MBAPPÉ para VIDA, compañero de SELECCIÓN en CROACIA" 🚨



🎙 Lo está contando @As_TomasRoncero en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/g1FCJRzVyh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 13, 2022

Pour résumer En marge du match de Ligue des Nations entre la France et la Croatie, remporté lundi soir par les vice-champions du monde à Saint-Denis (1-0), Kylian Mbappé et Luka Modric ont échangé quelques mots. Et même un maillot...

Bastien Aubert

Rédacteur