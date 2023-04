PSG, Real Madrid - Mercato : 90 M€ pour recruter une victime de Messi ?

Depuis 18 mois, c'est assurément le jeune défenseur que tout le monde regarde ! Il faut dire qu'à l'exception d'un ou deux matchs où on l'a vu craquer avec la Croatie contre Lionel Messi en demi-finale du Mondial ou exploser face au Manchester City d'Erling Haaland, Josko Gvardiol (21 ans) casse plutôt la baraque avec le Rasenball Leipzig.

Le club allemand l'a compris et ne retiendra pas son stoppeur, notamment dans le radar de Manchester United, Manchester City, du Real Madrid (sa priorité) ou encore du PSG. Si l'on en croit le spécialiste turc du Mercato Ekrem Konur, Leipzig a déjà fixé le tarif.

Pour s'attacher les services du natif de Zagreb, encore sous contrat avec son club de Bundesliga jusqu'en juin 2027 et prolongé en début de saison, il faudra débourser la coquette somme de 90 M€. Avis aux clubs intéressés...

