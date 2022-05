PSG, Real Madrid - Mercato : accord imminent entre Pogba et Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait pas prolonger son bail avec les Red Devils et devrait être libre de s'engager là où il le souhaite cet été.

Mais alors que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin se bataillent pour recruter librement le milieu de terrain français, c'est le club de la capitale qui tiendrait la corde dans ce dossier. En effet, selon les informations du média italien, TuttoMercatoWeb, Paul Pogba et le PSG seraient proches de trouver un accord. Les différentes parties travailleraient actuellement pour boucler le dossier.

