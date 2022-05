PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi et Pérez ont vendu la mèche pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Le feuilleton Kylian Mbappé (23 ans) touche à sa fin. Après des mois de tergiversations en tout genre, l’attaquant du PSG va enfin dire dans quel club il évoluera la saison prochaine : Paris ou le Real Madrid ? À l’instant T, personne ne sait vraiment sauf lui.

Pourtant, les rumeurs vont bon train et même les présidents du PSG et du Real Madrid auraient vendu la même mèche à leur entourage respectif. Selon Romain Molina, qui a donné hier soir les tenants et les aboutissants de l’opération Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer le message que ce dernier allait prolonger son contrat.

Guillem Balague valide cette tendance et a entendu dire que Florentino Pérez, présent hier soir au Bernabeu pour le match contre le Betis Séville (0-0), avait déclaré au vestiaire du Real Madrid que Mbappé n’y signerait pas à l’intersaison. Santi Ouana, journaliste de Foot Mercato, a néanmoins démenti cette version. Qui dit vrai ?

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming



Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything