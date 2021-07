PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi lâche du lest pour Mbappé, Pochettino déjà résigné ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United peut être vu comme un signe d’inquiétude au PSG au sujet de Kylian Mbappé. Depuis que cette opération autour de 50 millions d’euros prend forme, les supporters parisiens ont bien compris qu’il s’agissait d’une mauvaise nouvelle en vue de la prolongation de leur attaquant vedette (22 ans). Et pour cause, Florentino Pérez se sent désormais pousser des ailes.

Selon Pipi Estrada, invité sur le plateau l’émission El Chiringuito, a affirmé hier soir que Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi étaient en contact quasi-journalier depuis une vingtaine de jours au sujet de Mbappé ! Depuis l’élimination des Bleus à l’Euro, pas un jour ou presque ne passerait donc sans que le président du Real Madrid ne vienne s’enquérir de la situation du joueur auprès de son homologue du PSG.

« C’est un signe positif pour le Real Madrid, estime le journaliste espagnol. Si la porte était fermée à double tour, ces discussions ne dureraient pas aussi longtemps. » Invité à réagir au sujet de l’venir de Mbappé après le nul contre le Séville FC en amical (2-2), Mauricio Pochettino a tenter d'éviter le sujet juste avant de prendre le bus. Pire, il a esquissé une moue empreinte de résignation lorsque la question d’un départ possible de Mbappé au Real Madrid lui a été soumise. Un peu comme s’il savait déjà le fin mot de l’histoire...

🚨 "FLORENTINO y AL-KHELAIFI llevan 20 DÍAS hablando del asunto MBAPPÉ" 🚨



‼ ¡PIPÍLDORA de @PipiEstrada1 en #ChiringuitoMbappé! pic.twitter.com/Q8fqUxjcnR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 28, 2021