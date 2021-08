PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi met un coup de pression à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En marge de la présentation de Lionel Messi devant la presse, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a mis un coup de pression à Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale et pas décidé à prolonger pour le moment.

"Mbappé est un joueur de Paris, on connaît son avenir. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester", a lâché le patron du PSG en conférence de presse. La balle est donc dans le camp de l'attaquant français.

⚽️ Présentation de Léo Messi en direct du Parc des Princes 🔴🔵 https://t.co/PZP1a6YC8n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021