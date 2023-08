PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi fait une grande annonce dans le dossier Mbappé !

C'est ce qu'on appelle un virage à 180° rondement mené : Kylian Mbappé va bel et bien rester au PSG cette saison. Réintégré à l'entraînement ce matin, l'attaquant français - qui a repris les discussions pour signer sa prolongation d'un an jusqu'en juin 2025 - a été adoubé par Nasser Al-Khelaïfi ce jour. Face au groupe, le président qatari a pris la parole pour confirmer la fin du conflit : « Kylian est engagé envers le PSG. Kylian est de retour ».

Replacé au centre du projet et désormais à disposition totale de Luis Enrique, Kylian Mbappé pourrait reprendre dès le prochain à Toulouse le week-end prochain selon L'Equipe. Tout ça pour ça...

