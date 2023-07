PSG, Real Madrid - Mercato : al-Khelaïfi va vendre la mèche pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Une entrevue est prévue ce mardi entre le PSG et Kylian Mbappé afin de décider de son avenir. Les deux camps vont discuter pour connaître le fin mot de cette histoire. Le PSG est déterminé à faire rester le Français, mais pas à n'importe quel prix. Le PSG souhaite sentir du respect de la part de Kylian Mbappé et pourrait même prendre les devants pour établir la décision finale. Nasser Al-Khelaïfi va faire un discours Le média espagnol AS révèle que Nasser Al-Khelaïfi va faire un discours dans lequel il enverra un indice sur le futur de Mbappé devant tous ses joueurs. Le discours interviendrait probablement juste après l'entrevue prévue ce mardi entre le PSG et le clan Mbappé. Les joueurs seront ainsi directement informés de la situation. Le départ potentiel de Kylian Mbappé pourrait susciter des réactions au sein même du vestiaire... Nasser Al-Khelaïfi va dire un discours dans lequel il enverra un indice sur le futur de Mbappé Mbappé devant tous les joueurs.



Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur