PSG, Real Madrid - Mercato : après Riolo, Ménès met son grain de sel sur l’avenir de Mbappé

Daniel Riolo a lâché une petite bombe en début de semaine. Le polémiste de RMC Sport a affirmé haut et fort que Kylian Mbappé (23 ans) allait prolonger son contrat au PSG... pas avant le mois de mai prochain. Hier soir, l’émission El Chiringuito a consacré une bonne partie de son programme à analyser la situation avant que Josep Pedrerol ne tire les marrons du feu.

« Si Mbappé signe au Real Madrid, sa présentation est prévue fin mai, a affirmé le présentateur de l’émission. Si le Real Madrid se hisse en finale de la Ligue des champions, celle-ci sera alors au cours de la première semaine de juin. »

Pierre Ménès, de son côté, n’a aucun scoop sur l’avenir de Mbappé mais aimerait juste qu’il reste en France. « Il a fait des déclarations assez ambivalentes. S’il y a des nouveaux paramètres, ils ne peuvent venir que du PSG, pas du Real, a-t-il analysé sur son blog. Moi je crois Kylian quand il dit qu’il n’a pas encore choisi (...) J’imagine qu’il discute avec les dirigeants du PSG du possible recrutement, j’imagine qu’il a un avis. Mais c’est vrai que ses déclarations m’ont un peu étonné et ébranlé. Moi, je préfère voir Mbappé en Ligue 1 qu’en Liga. »

Face à Pierrot (3/3) : “Moi je suis un peu con, je préfère voir Mbappé en Ligue 1 qu’en Liga”



Tetê à Lyon, les ouvriers morts au Qatar et la décla de Mbappé sur son avenir sont au menu de cette 3e partie de FAP.https://t.co/JfOIX2LpsZ — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 4, 2022

Pour résumer Alors que Daniel Riolo a fait savoir que Kylian Mbappé allait prolonger son contrat au PSG en mai, n’en déplaise au Real Madrid, Pierre Ménès n’a pas vraiment partagé sa vision des choses. Il aimerait juste qu'il reste en France au mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur