PSG, Real Madrid - Mercato : Asensio arrive à Paris et dévoile le nom de son futur coach !

Marco Asensio a plusieurs courtisans à ses pieds, notamment en Premier League. Si le milieu offensif du Real Madrid semblait intéressé par un nouveau challenge en Angleterre, où Arsenal et Aston Villa le suivent de très près, il serait plus proche de s’engager au PSG. Le journaliste d’El Chiringuito Marçal Llorente a même carrément fait savoir hier soir qu’il allait signer à Paris de manière certaine cet été... en révélant même l’identité de son futur coach dans la capitale !

Asensio mise sur Mourinho !

« Marco Asensio est courtisé en Angleterre mais il va s’engager au PSG, a révélé le journaliste espagnol. Il a déjà dit à son entourage proche qu’il serait très probablement entraîné par José Mourinho. » Battu par le Séville FC hier soir en finale de la Ligue Europa, le coach portugais a de son côté bien laissé entendre qu’il pourrait quitter la Louve cet été...

Pour résumer Selon un journaliste espagnol d'El Chiringuito, Marco Asensio (Real Madrid, 27 ans) serait tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Avec un nouvel entraîneur à son arrivée ? L'intéressé mise clairement sur José Mourinho !

