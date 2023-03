PSG, Real Madrid - Mercato : Campos a trouvé un crack à 100 M€ pour faire rêver Mbappé !

Le PSG cherche déjà à combler ses manques au mercato. Si Milan Skriniar est déjà en salle d’attente pour venir grossir les rangs du club de la capitale cet été, Luis Campos s’active pour enrichir son attaque. Selon Florian Plettenberg, Victor Osimhen serait bel et bien dans le viseur du PSG.

« On m'a dit que City, Chelsea, Paris et Manchester United sont tous de la partie, affirme le journaliste de Sky Sport. Différentes discussions ont eu lieu. City a demandé bien qu'ils aient Haaland/Alvarez. Pas de sujet pour le Bayern. Frais de transfert d'au moins 100 millions d'euros non négociables. »

À 24 ans, Osimhen réalise une saison époustouflante sous les couleurs du Napoli (22 matches, 19 buts, 5 passes décisives). L’ancien buteur du LOSC a récemment indiqué qu’il rêverait de poursuivre sa carrière en Angleterre, le championnat qui le fait le plus rêver au monde.

