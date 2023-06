PSG, Real Madrid - Mercato : Campos fonce sur deux buteurs pour remplacer Mbappé

Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG dès cet été pour rejoindre le Real Madrid. L'attaquant ne veut pas prolonger et le club de la capitale ne veut pas qu'il parte libre en fin de saison prochaine. L'émir en personne serait OK pour un transfert cet été et la destination privilégiée par l'attaquant est connue de longue date : le Real Madrid.

Dans cette attente, le PSG travaille pour renforcer son attaque. Selon Nicolo Schira, deux pistes sont menées de front : Luis Campos axerait ses efforts sur Victor Osimhen (Naples) et sur Harry Kane (Tottenham). Deux buteurs que le club de la capitale ne semblent pouvoir s'offrit qu'en cas de transfert de sa star. Quoi que...

