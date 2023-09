PSG, Real Madrid - Mercato : coup de maître confirmé du Qatar pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Lors du dernier jour du mercato estival, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, a posté deux messages sur Twitter laissant entendre que Kylian Mbappé allait prolonger de nouveau son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Vers une prolongation jusqu'en 2026 pour Mbappé

Une tendance confirmée par TMW, qui annonce que l'ancien joueur de l'AS Monaco, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, serait tout proche de signer un nouveau bail de deux ans avec le PSG, ce qui le lierait au club de la capitale jusqu'en juin 2026. Mais une clause libératoire serait convenue et potentiellement exercée à compter de l’été 2024, ce qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de rejoindre notamment le Real Madrid.

