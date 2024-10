Mercato : Saliba a donné sa réponse au PSG et au Real Madrid

Ces dernières semaines, William Saliba est régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, tous deux en quête de renforts au poste de défenseur central. Mais l'intérêt de Paris et du Real Madrid pour l'international français a été démenti par le journaliste italien, Fabrizio Romano.

Saliba est très heureux à Arsenal

"Une rumeur qui revient beaucoup en ce moment est William Saliba et un éventuel départ d’Arsenal. On a beaucoup parlé du Real Madrid et du PSG ces dernières semaines, mais je peux vous dire que n’ai eu aucune confirmation sur tout ça. Je ne suis au courant de rien de concret. Tout ce que je sais, c’est que Saliba est concentré sur Arsenal, et qu’Arsenal considère Saliba comme un élément clé du projet, rien d’autre. Saliba est très heureux à Arsenal et il n'y a rien avec aucun club", a lâché le spécialiste des transferts dans sa chronique pour Caught Offside. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Arsenal, l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Étienne et de l'Olympique de Marseille entendrait donc poursuivre pour le moment sa carrière du côté de Londres.

