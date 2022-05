PSG, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre inattendu pour Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait pas prolonger l'aventure avec les Red Devils et devrait être libre de s'engager là où il le souhaite cet été.

Courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin, où il a déjà évolué de 2012 à 2016, le milieu de terrain français pourrait finalement rester en Premier League où Manchester City envisagerait de le signer. En effet, selon les informations du Daily Sport, les Citizens seraient disposés à offrir un contrat de quatre ans plus un an en option à Paul Pogba, qui serait intéressé par l'idée de travailler avec Pep Guardiola.

EXCL: Manchester City want to sign Paul Pogba on a shock free transfer | @SamiMokbel81_DM & | @MikeKeegan_DM https://t.co/3HIH1Db4wK