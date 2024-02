PSG, Real Madrid Mercato : coup de théâtre pour la date de l'annonce de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que Kylian Mbappé aurait fait savoir après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad (2-0) au Paris Saint-Germain qu'il avait décidé de quitter le club à l'issue de la saison, plusieurs médias ont révélé que l'attaquant français devrait publiquement annoncer sa décision dans les prochains jours.

Finalement pas d'annonce immédiate de Mbappé !

Mais en réalité, Kylian Mbappé ne devrait pas annoncer sa décision prochainement. En effet, selon AS, qui a confirmé que le champion du monde 2018 aurait bien choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid, l'ancien Monégasque voudrait attendre plusieurs semaines pour faire cette annonce, qui ne devrait intervenir qu'une fois que le PSG et le Real Madrid auront terminé leur saison européenne. L'ancien Monégasque et les dirigeants merengue ne voudraient pas être confrontés à des soucis d’intérêts.

Podcast Men's Up Life