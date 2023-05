PSG, Real Madrid - Mercato : Daniel Riolo s’étrangle, nouvelle bombe sur l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Panique au PSG ! Dans son édition d’hier, L’Équipe a expliqué que Kylian Mbappé (24 ans) ne serait pas très chaud à l’idée d’activer sa clause de prolongation cet été, lui dont le contrat expire en juin 2024. Cette éventualité ouvre grand la porte à un départ l’été prochain et relancerait les velléités du Real Madrid à son endroit. « Tant qu’il n’aura pas signé officiellement, aucun supporter du Real madrid ne croira à sa venue », a lancé le journaliste de Marca Manu Sainz hier soir dans l’émission El Chiringuito. « Mbappé a plus besoin du Real Madrid que le Real Madrid n’a besoin de Mbappé », a poursuivi Edu Aguirre. « Je ne crois plus que le rêve de Mbappé soit le Real Madrid », a lâché Guti, laissant planer le doute au sujet de Manchester City...

« La salade qatarienne est périmée ! »

Invité à commenter le statut de sa Majesté Mbappé au PSG, où il ferait et déferait les mercatos, Daniel Riolo l’a défendu en taclant la direction qatarie. « À partir du moment où tu es prêt à tout, tu ne peux pas être étonné que la personne derrière en abuse, analyse-t-il au micro de RMC Sport. Je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont faites. C’est toute la salade qatarienne des gros contrats, du ménage que tu ne peux pas faire et des joueurs prêtés aux quatre coins de l’Europe qui te revient dans la gueule. Et ça va devenir une indigestion parce qu’elle est périmée cette salade ! »

🗣️ "A partir du moment où tu es prêt à tout, tu ne peux pas être étonné que la personne derrière en abuse. Je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont fait"



🔴🔵 @DanielRiolo n'en veut pas à Mbappé pour son comportement de roi au PSG. pic.twitter.com/QRD4YmwcT2 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Kylian Mbappé (PSG), soutenu par Daniel Riolo au sujet de son statut privilégié au sein du Paris Saint-Germain, la presse espagnole a rebondi sur sa possible non prolongation de son contrat. Avec des envies de futur loin du Real Madrid ?

Bastien Aubert

Rédacteur