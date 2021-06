PSG, Real Madrid - Mercato : Daniel Riolo vend la mèche pour Mbappé, l’émir s’étrangle !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

On espère que les supporters du PSG et l’émir du Qatar ne boiront pas leur café en lisant cet article. Il risque de mal passer. Hier soir, Daniel Riolo a confirmé que Kylian Mbappé ne souhaitait pas prolonger au PSG ! En fin de contrat en juin 2022, l’attaquant de 22 ans ne serait pas convaincu par la politique sportive mise en place par Leonardo et souhaiterait quitter le club cet été.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester, a-t-il affirmé hier soir sur les ondes de RMC Sport. Il ne croit pas au projet de Leonardo. S’il ne part pas cet été, ce sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG. »

Kane ou Salah pour remplacer Mbappé au PSG ?

La bombe est donc lâchée par Riolo, relayée par Jérôme Rothen qui a confirmé avoir la même information que son acolyte de l’After sur le cas Mbappé. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait le mieux armé pour l’accueillir cet été. Du côté du PSG, les noms de Mohamed Salah et plus récemment Harry Kane ont émergé pour préparer la succession du champion du monde à Paris.

