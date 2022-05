PSG, Real Madrid - Mercato : deux acteurs inattendus ont fait basculer le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Après de longues semaines d'hésitation entre Paris et le Real, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 au PSG. Une décision prise dans le sprint final de la saison alors que Paris est arrivé avec de nouvelles garanties sportives et financières pour faire basculer le dossier.

Le dossier Mbappé débloqué par le tandem Antero Henrique – Luis Ferrer

Si l'on en croit L'Equipe, le Qatar – qui ne pouvait pas franchement compter sur les bonnes relations entre Kylian Mbappé et l'ancien directeur sportif Leonardo – a joué une carte particulière pour « rattraper » le Champion du Monde. Cette carte porte le nom de deux anciens de la maison parisienne : Antero Henrique et Luis Ferrer.

Après avoir été à l'origine de la venue de Kylian Mbappé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, le duo portugais a été missionné par QSI pour finir le travail à Doha pendant les vacances de la mère de Mbappé, Fayza Lamari.

Pas prévu pour être dans le nouvel organigramme du club car responsable de la Ligue du Qatar, Antero Henrique demeure donc, pour ceux qui en doutaient encore, un rouage important de Paris et un interlocuteur privilégié de Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé convaincu par Antero Henrique ? Si le PSG est parvenu à remporter la bataille Kylian Mbappé face au Real Madrid, le club francilien doit beaucoup à son ancien directeur sportif Antero Henrique, impliqué dans le processus pour convaincre une deuxième fois le Bondynois.

Alexandre Corboz

Rédacteur